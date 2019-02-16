Пила весь день, и посадили с ребёнком! Американка устроила скандал в самолёте

В поисках свободного места женщина успела повздорить с несколькими пассажирами и обматерить экипаж.

Пассажирку лайнера американской авиакомпании JetBlue вывели из самолёта за громкое сквернословие и потасовку с членами экипажа. 32-летняя Валери Гонсалес отказалась сидеть рядом с трёхлетним ребёнком, выругалась и пошла искать свободное место, что не понравилось бортпроводникам и пассажирам, рассказывает NBC Miami.

— Я не собираюсь сидеть рядом с (матершинное слово) трёхлетним ребёнком, я пила весь день, — громко рассказала пассажирам Гонсалес, как она провела День святого Валентина.

We had a crazy chick get thrown off our plane here in Fort Lauderdale. @JetBlue pic.twitter.com/56bdUGpHE3 — Orlando Alzugaray (@BigOShow) 15 февраля 2019 г.

Женщину попросили покинуть самолёт, она отказалась, и экипаж вызвал охрану.

Службу безопасности Гонсалес также успела обматерить, попыталась вернуться в самолёт и ударить агента службы. Из-за того что она пинала проходящих мимо людей, её выкатили из здания аэропорта в наручниках в инвалидном кресле.

На следующий день в зале суда женщина вела себя намного спокойнее и молчала, однако суд поместил её в главную тюрьму округа Бровард, с залогом в размере 1 тысячи долларов.