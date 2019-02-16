Беглов поставил задачу убедиться, что под завалами не осталось людей

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Беглов поставил задачу убедиться, что под завалами не осталось людей

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Врио главы Смольного поручил сотрудникам МЧС разобрать "всё до последнего кирпичика".

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на месте обрушения перекрытий в Университете ИТМО поставил задачу убедиться, что под завалами не осталось людей.

— Сегодня даны мной указания МЧС, чтобы до конца, до последнего кирпичика всё было разобрано. Мы должны убедиться, что под завалами не осталось детей, — подчеркнул Беглов.

Как сообщает Mash, в здании ИТМО работают кинологи с собаками.

Напомним, в Санкт-Петербурге произошло обрушение перекрытий в здании университета во время ремонта, никто не погиб. Позднее Лайф опубликовал запись момента обрушения и видео первых минут после инцидента. После произошедшего СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело.

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