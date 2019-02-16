Лайф снял с квадрокоптера место обрушения в здании университета в Петербурге

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Лайф снял с квадрокоптера место обрушения в здании университета в Петербурге

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В результате ЧП никто не погиб — экстренные службы сработали оперативно, всех людей из здания эвакуировали.

Лайф снял с квадрокоптера место обрушения перекрытий в здании университета ИТМО в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, что у пятиэтажного здания на улице Ломоносова продолжают работать сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что здание образовательного учреждения обследуют кинологи с собаками.

Напомним, в Санкт-Петербурге произошло обрушение перекрытий в университете во время ремонта, никто не погиб. Позднее Лайф опубликовал запись момента обрушения и видео первых минут после инцидента. После произошедшего СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело.

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