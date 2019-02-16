Беглов лично вывел преподавателя из вуза в Петербурге, где обрушились перекрытия

По словам врио главы Смольного, Наталья Серебрянская находилась на последнем этаже здания.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов лично вывел преподавательницу из здания Университета ИТМО, в котором обрушились перекрытия. Она не хотела уходить, не убедившись, что все покинули здание.

— Преподавательница Наталья Серебрянская находилась на последнем этаже со студентами-иностранцами. Преподавательница героически оставалась со своими студентами, — рассказал Беглов.

Перекрытия обрушились в ИТМО на улице Ломоносова во время проведения ремонтных работ. В результате происшествия никто не погиб. СК завёл уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. Ранее Лайф опубликовал запись момента обрушения и видео первых минут после инцидента.