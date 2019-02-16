Глава МЧС вылетел в Петербург в связи с обрушением в здании университета

Как уточняется, Зиничев будет участвовать в работе оперативного штаба вместе с врио губернатора города Александром Бегловым.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев вылетел в Санкт-Петербург после обрушения перекрытий в Университете ИТМО, сообщает ТАСС.

Представитель ведомства уточнил, что в Петербург Зиничев отправился рейсовым самолётом. В скором времени глава МЧС прибудет к зданию университета.

Напомним, 16 февраля в Петербурге произошло обрушение в здании университета, никто не погиб. Были опубликованы запись момента обрушения и видео первых минут после инцидента. После обрушения перекрытий СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело. Кадрами с места обрушения в здании поделились пользователи Сети.

Лайф также опубликовал видео, сделанное с квадрокоптера на месте обрушения в здании университета в Петербурге.