Мать Децла назвала возможную причину его смерти

Ирина винит во всём перенагрузки — за последние полгода исполнитель написал два альбома.

Мать рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Ирина нарушила молчание впервые с его смерти и рассказала, почему у её сына могло остановиться сердце. По её словам, музыкант не мог умереть из-за приёма запрещённых препаратов или алкоголя — судмедэкспертиза подтвердила их отсутствие в крови.

— Причина смерти — перенагрузки. Он в последние полгода написал два альбома. Когда-то пожаловался, что рука болела и нога, — сказала Ирина Толмацкая в эфире Первого канала.

Кирилл Толмацкий умер на 36-м году жизни в ночь на 4 февраля после выступления в Ижевске. По словам его концертного директора, причиной смерти музыканта стала остановка сердца. Простились с Децлом в Центральной клинической больнице в Москве. Сотни человек пришли на панихиду, чтобы проводить его в последний путь.

Рэпер был похоронен 6 февраля на Пятницком кладбище в столице, где покоится его бабушка по маминой линии.