Во Франции водитель протаранил участников акции "жёлтых жилетов"

Уточняется, что в самой машине находились мужчина, женщина и ребёнок. Водитель скрылся с места инцидента.

В городе Руан во Франции автомобиль сбил участников акции протеста "жёлтых жилетов". В результате наезда четыре человека получили лёгкие ранения, сообщает BFM TV.

Изначально водитель скрылся с места происшествия — мужчина объяснил, что боялся самосуда со стороны толпы.

Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, после чего госпитализировали.

Позднее мужчина явился в полицейский участок, его допрашивают. Правоохранителям предстоит узнать, был ли наезд совершён намеренно.

По некоторым данным, в машину попали камни, брошенные неизвестными, а несколько человек забрались на её капот, после этого водитель совершил ускорение.

Отмечается, что после 17 часов по местному времени демонстрантов разогнали, применив слезоточивый газ.

Ранее Лайф сообщал, что в Париже полиция также применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.