Во Франции водитель протаранил участников акции "жёлтых жилетов"

В городе Руан во Франции автомобиль сбил участников акции протеста "жёлтых жилетов". В результате наезда четыре человека получили лёгкие ранения, сообщает BFM TV.
Изначально водитель скрылся с места происшествия — мужчина объяснил, что боялся самосуда со стороны толпы.
Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь, после чего госпитализировали.
#Breaking: Just in - Multiple #GiletsJaunes protestors mowed down in #Rouen after a car violently drover into the crowd in this #Acte14 event. pic.twitter.com/nXbOd2oBJj— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 16 февраля 2019 г.
Позднее мужчина явился в полицейский участок, его допрашивают. Правоохранителям предстоит узнать, был ли наезд совершён намеренно.
По некоторым данным, в машину попали камни, брошенные неизвестными, а несколько человек забрались на её капот, после этого водитель совершил ускорение.
[ALERTE] - #Rouen Une voiture a délibérement foncé sur plusieurs #GiletsJaunes. Grosse tension sur le lieu de l'accident.— La Plume Libre (@LPLdirect) 16 февраля 2019 г.
Les secours sont arrivés en nombre. #Acte14 #16fevrier #16fevrier2019 pic.twitter.com/qsCI0e4BiS
Отмечается, что после 17 часов по местному времени демонстрантов разогнали, применив слезоточивый газ.
Ранее Лайф сообщал, что в Париже полиция также применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.
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