"Министр войны". Лавров дал характеристику министру обороны Великобритании

На конференции по безопасности в Мюнхене министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Москву в "попытках провоцировать Запад" и "незаконной деятельности на суше и на море". В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров назвал Уильямсона не министром обороны, а "министром войны", сообщает Reuters.
— Мы хотим понять, какой мандат будет у НАТО в Арктике... Если вы слушаете таких людей, как министр войны — о, извините, министр обороны — Соединённого Королевства, у вас может сложиться впечатление, что никто, кроме НАТО, не имеет права где-либо находиться, — высказался Лавров.
В марте прошлого года Лайф рассказывал, что Уильямсон, объясняя отравление Сергея и Юлии Скрипаль "Новичком", заявил, что России надо "уйти и заткнуться". Глава российского внешнеполитического ведомства ответил, что Уильямсону не хватает образования.
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