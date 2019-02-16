"Министр войны". Лавров дал характеристику министру обороны Великобритании

Лавров сделал это заявление на следующий день после выступления Уильямсона, в котором британский министр высказался, что Россия провоцирует Запад.

На конференции по безопасности в Мюнхене министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Москву в "попытках провоцировать Запад" и "незаконной деятельности на суше и на море". В ответ на это глава МИД России Сергей Лавров назвал Уильямсона не министром обороны, а "министром войны", сообщает Reuters.

— Мы хотим понять, какой мандат будет у НАТО в Арктике... Если вы слушаете таких людей, как министр войны — о, извините, министр обороны — Соединённого Королевства, у вас может сложиться впечатление, что никто, кроме НАТО, не имеет права где-либо находиться, — высказался Лавров.

В марте прошлого года Лайф рассказывал, что Уильямсон, объясняя отравление Сергея и Юлии Скрипаль "Новичком", заявил, что России надо "уйти и заткнуться". Глава российского внешнеполитического ведомства ответил, что Уильямсону не хватает образования.