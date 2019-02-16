В Твери деревянный навес рухнул на переходе — видео с места ЧП

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В Твери деревянный навес рухнул на переходе — видео с места ЧП

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Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего инцидента.

В Твери два человека пострадали в результате обрушения деревянного навеса, установленного вдоль фасада здания. Инцидент произошёл на Новоторжской улице, сообщает СУ СК РФ по Тверской области.

Уточняется, что после обрушения пострадавших увезла в медицинское учреждение машина скорой помощи.

Как отмечается, на месте работают следователи и криминалисты, они проводят осмотр и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее в Твери произошло обрушение крыши в историческом здании.

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