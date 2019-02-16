Спасатели вытащили трёх нетрезвых мужчин из Москвы-реки

На место этого ЧП были экстренно направлены сразу три катера спасательной службы.

Сотрудники МЧС Москвы спасли провалившихся под лёд мужчин. Компания из трёх нетрезвых людей решила пересечь реку пешком. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на экстренные службы столицы.

— Прибывшие на трёх спасательных катерах на воздушной подушке сотрудники МЧС извлекли пострадавших из воды, — заявил источник агентства.

Спасатели уточнили, что толщина льда в том месте, где выпившие люди переходили реку, составляет 7–10 сантиметров, также в этом районе русла есть множество промоин.