Отец Децла ответил комментирующим его посты "мелким ничтожествам"

Отец рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Александр Толмацкий ответил на негативные комментарии, которые начали появляться после смерти его сына. Публикацию на эту тему он сделал на своей странице в Instagram.
Александр Толмацкий назвал хейтеров мелкими ничтожествами, которые пишут гадости с фейковых аккаунтов в социальных сетях. Помимо всего прочего он пожелал им не задохнуться в собственной желчи.
Ранее мать Децла назвала возможную причину смерти рэпера. Децл умер 4 февраля. Похороны прошли 6 февраля.
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