Россия модернизировала систему предупреждения о ракетном нападении

Россия завершила модернизацию наземного сегмента Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом в эфире "Эха Москвы" сообщил генерал-майор начальник штаба, первый заместитель командующего Космическими войсками ВКС Игорь Морозов.
По словам Морозова, в радиолокационном поле закрыты все "дыры".
— Этой системе, как стратегической системе, руководство государства и Минобороны уделяло последние годы наибольшее внимание, — отметил Морозов.
Он уточнил, что удалось фактически завершить модернизацию системы.
Генерал-майор подчеркнул, что совершенствование математических алгоритмов обработки информации будет постоянным процессом.
Морозов заявил, что в настоящий момент система получает особую актуальность на фоне решения Соединённых Штатов о выходе из ДРСМД.
Напомним, ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что РФ повышает возможности ядерных сил из-за системы ПРО США.
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