Россия модернизировала систему предупреждения о ракетном нападении

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Россия модернизировала систему предупреждения о ракетном нападении

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Фото: ©РИА Новости/Кирилл Калинников

Осталось одно дело — заменить устаревшие локаторы на некоторых станциях слежения.

Россия завершила модернизацию наземного сегмента Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Об этом в эфире "Эха Москвы" сообщил генерал-майор начальник штаба, первый заместитель командующего Космическими войсками ВКС Игорь Морозов.

По словам Морозова, в радиолокационном поле закрыты все "дыры".

— Этой системе, как стратегической системе, руководство государства и Минобороны уделяло последние годы наибольшее внимание, — отметил Морозов.

Он уточнил, что удалось фактически завершить модернизацию системы.

Генерал-майор подчеркнул, что совершенствование математических алгоритмов обработки информации будет постоянным процессом.

Морозов заявил, что в настоящий момент система получает особую актуальность на фоне решения Соединённых Штатов о выходе из ДРСМД.

Напомним, ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что РФ повышает возможности ядерных сил из-за системы ПРО США.

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