Депардье и Кустурица планируют приехать в Ялту на экономический форум

Среди ожидаемых гостей — также президент Сирии Башар Асад и лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Актёра Жерара Депардье и режиссёра Эмира Кустурицу пригласили в Крым на Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ). Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров.

Депардье планирует посетить направление "гастрономический туризм". Кустурица упомянут в числе "известных людей, занятых виноделием".

По данным агентства, в Ялте также ждут делегацию из Сирии во главе с президентом Башаром Асадом, а также почётных гостей из Франции, одним из которых станет глава партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

— Есть ещё ряд известных людей, имена которых мы не можем назвать, — приводит слова Назарова РИА "Новости".

Напомним, V Ялтинский международный экономический форум пройдёт с 17 по 20 апреля 2019 года. Как ранее писал Лайф, впервые с 2014 года мероприятие собирается посетить делегация из Великобритании.