Россиянин погиб в Бангладеш при попытке починить водонагреватель

Как отмечается, вода из электроприбора протекала через подвесной потолок на пол в столовой.

Гражданин России умер в городе Пабна в Бангладеш. Об этом сообщает Dhaka Tribune. По предварительной информации, мужчина скончался от поражения электричеством.

В полиции сообщили, что смерть наступила, когда он пытался починить водонагреватель в квартире.

Тело россиянина утром обнаружили соседи, которые вызвали правоохранителей. Уточняется, что тело умершего направлено в местный госпиталь.

Напомним, ранее Лайф сообщал о гибели малолетней россиянки на острове Тенерифе после падения с третьего этажа.