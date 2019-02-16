Россиянин погиб в Бангладеш при попытке починить водонагреватель

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Россиянин погиб в Бангладеш при попытке починить водонагреватель

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Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

Как отмечается, вода из электроприбора протекала через подвесной потолок на пол в столовой.

Гражданин России умер в городе Пабна в Бангладеш. Об этом сообщает Dhaka Tribune. По предварительной информации, мужчина скончался от поражения электричеством.

В полиции сообщили, что смерть наступила, когда он пытался починить водонагреватель в квартире.

Тело россиянина утром обнаружили соседи, которые вызвали правоохранителей. Уточняется, что тело умершего направлено в местный госпиталь.

Напомним, ранее Лайф сообщал о гибели малолетней россиянки на острове Тенерифе после падения с третьего этажа.

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