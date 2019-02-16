На Берлинском кинофестивале назвали лучший фильм

Главную награду 69-го Берлинского кинофестиваля — "Золотой медведь" — получила картина "Синонимы" израильского режиссёра Надава Лапида.
В центре повествования — герой по имени Йоав, который приехал в Париж из Израиля, чтобы отказаться от своего гражданства, языка, национальности и стать французом. Режиссёр рассказывал, что эта история во многом автобиографична, так как он сам когда-то приехал в Париж, где его никто не ждал, без знания языка и средств.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени