Лавров пошутил о напряжённом графике встреч и "изоляции" России

Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил, что хотел бы видеть некоторую "изоляцию" России, так как в ходе Мюнхенской конференции у российской делегации было слишком много встреч.

— Знаете, изоляцию мы, наверное, даже хотели бы немножко видеть, потому что бесперебойные были переговоры. Больше двух десятков встреч, и спины не разогнуть всей нашей делегации, — цитирует Лаврова РИА "Новости".

Он добавил, что позицию Москвы на конференции стали больше слушать и что со всеми политическими деятелями удалось провести конструктивные переговоры. По словам Лаврова, представители других государств заверяли в желании нормализовать отношения с Россией.

— Наверное, всё-таки стали слушать больше. Так что терпение и труд всё перетрут. Мы — люди терпеливые, в том числе в стратегическом плане, — добавил министр.