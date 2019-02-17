"Не ставим искусственных сроков". Лавров рассказал о переговорах с Японией

Министр иностранных дел подчеркнул, что Москва настаивает на соблюдении декларации 1956 года и суверенитете России над всеми Курильскими островами.

Россия не торопится заключать мирный договор с Японией и решать вопрос именно к предстоящему саммиту G20, который пройдёт в Осаке 28-29 июня. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

— У нас нет никаких искусственных сроков — у российской стороны. Мы спокойно объясняем нашим японским коллегам, что ничего подобного планировать невозможно, — цитирует его РИА "Новости".

Министр добавил, что главное для Москвы — добиться, чтобы в Токио признали итоги Второй мировой войны, в том числе и суверенитет России над всеми Курилами.

Как ранее писал Лайф, в ходе встречи в ноябре 2018 года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговоры для заключения мирного договора между странами, который так и не был подписан после окончания войны.

В местных СМИ писали, что Токио планирует пересмотреть стратегию переговоров с Москвой, а Абэ не удастся решить многолетнюю проблему до конца своей работы на посту премьера.