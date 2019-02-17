ВС Латвии утверждают о приближении российского истребителя к границе

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ВС Латвии утверждают о приближении российского истребителя к границе

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Фото: © РИА "Новости"/Евгений Биятов

Национальные вооружённые силы прибалтийского государства заявили, что заметили Су-27 в небе над нейтральными водами.

Патрульные самолёты НАТО зафиксировали российский Су-27 недалеко от морской границы, заявили в Национальных вооружённых силах Латвии. Об этом сообщило агентство LETA.

По данным латвийских военных, истребитель пролетал над нейтральными водами Балтийского моря.

Как ранее писал Лайф, в ноябре 2018 года НВС страны пожаловались также на российские корабли у своих границ. В Латвии заявили, что каждый год насчитывают возле своих рубежей больше двух сотен морских и воздушных военных судов из РФ. В Минобороны России в свою очередь заверили, что самолёты и корабли границ не нарушают.

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