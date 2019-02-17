Катающаяся верхом на лошади 92-летняя Елизавета II удивила папарацци

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Катающаяся верхом на лошади 92-летняя Елизавета II удивила папарацци

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Фото: © Instagram/Kensington Palace

92-летняя королева Великобритании Елизавета II продолжает удивлять своих подданных и заодно весь мир. На этот раз монарха заметили во время катания верхом на лошади в Виндзорском замке. Об этом сообщает Daily Mail.

<p>Фото: © dailymail.co.uk</p>

Сообщается, что королева находилась в компании своего сына принца Эндрю.

А вот супруг королевы принц Филипп в январе прокатился неудачно — он попал в ДТП. Позже оказалось, что член королевской семьи не был пристёгнут в момент инцидента. Герцог Эдинбургский направил свои извинения пострадавшей в аварии женщине и решил сдать водительское удостоверение.

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