Катающаяся верхом на лошади 92-летняя Елизавета II удивила папарацци

92-летняя королева Великобритании Елизавета II продолжает удивлять своих подданных и заодно весь мир. На этот раз монарха заметили во время катания верхом на лошади в Виндзорском замке. Об этом сообщает Daily Mail.

Сообщается, что королева находилась в компании своего сына принца Эндрю.

А вот супруг королевы принц Филипп в январе прокатился неудачно — он попал в ДТП. Позже оказалось, что член королевской семьи не был пристёгнут в момент инцидента. Герцог Эдинбургский направил свои извинения пострадавшей в аварии женщине и решил сдать водительское удостоверение.