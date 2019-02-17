МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды

В ближайшие два часа в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с, на дорогах образуется гололёд, рекомендуется не приближаться к рекламным щитам, деревьям, шатким конструкциям. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС.

Всех водителей просят выбрать более умеренную скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Также рекомендуется парковать авто подальше от деревьев и конструкций, которые могли бы упасть при порывах ветра.