МЧС не исключает, что под завалами университета в Петербурге могут быть люди

Ранее глава министерства Евгений Зиничев прибыл на место обрушения в корпусе вуза.

Спасатели не исключают, что под завалами после обрушения перекрытий в Университете ИТМО в Петербурге могут находиться люди. Об этом сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

— На данный момент людей быть там не должно, но не исключаем момент, что кто-то случайно мог в это время находиться, — цитирует Зиничева ТАСС.

Напомним, 16 февраля в Петербурге произошло обрушение в здании университета. Ранее в МЧС сообщили, что погибших и пострадавших нет. Были опубликованы запись момента обрушения и видео первых минут после инцидента, также Лайф опубликовал кадры места ЧП с квадрокоптера. После обрушения перекрытий СКР по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело.