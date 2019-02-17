В США скончалась сестра Жаклин Кеннеди

В последние годы Ли Радзивилл страдала от болезни Альцгеймера. Однако несмотря на это, она всегда старалась оставаться в "добром здравии" и элегантно одеваться.

В Нью-Йорке на 86-м году жизни умерла Ли Радзивилл, младшая сестра экс-первой леди США Жаклин Кеннеди. Об этом сообщает Daily Mail.

Кэролайн Ли Бувье Кэнфилд Радзивилл Росс — так звучит её полное имя, получила известность не только как младшая сестра жены Джона Кеннеди. Её супругом в первом браке в 1953 году стал сын крупного американского издателя Касса Кэнфилда. Спустя шесть лет совместной бездетной жизни они разошлись.

В этом же 1959 году Кэролайн связала себя новыми узами брака — уже с польским князем Станиславом Альбрехтом Радзвиллом. Несмотря на разницу в 19 лет, у супругов родилось двое детей. Примечательно, что её первый брак был расторгнут римско-католической церковью только в ноябре 1962 года.

В сентябре 1988 года она в третий раз выходит замуж — за американского режиссёра Герберта Росса, чьи фильмы были удостоены двух "Золотых глобусов" и были дважды номинированы на "Оскар". Пара развелась в 2001 году, незадолго до смерти Росса.

На протяжении всей жизни Ли была актрисой, писателем и дизайнером интерьеров. Одним из её главных друзей до последних дней оставался Жиль Дюфур, арт-директор Chanel.