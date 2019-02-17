Иванка Трамп: У немцев больше общего с США, чем с Россией

Дочь и советник президента США Дональда Трампа Иванка высказалась насчёт проведённого в Германии соцопроса, посвящённого отношению немцев к лидерам США и России.
— Я думаю, немцы понимают и знают, что у них гораздо больше общего с Америкой, чем с Россией, — заявила она газете Bild.
Отметим, что опрос показал большее доверие жителей Германии к президенту России Владимиру Путину, чем к его американскому коллеге.
Иванка Трамп также призвала не позволить политике разрушить отношения народов США и Германии.
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