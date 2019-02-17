Иванка Трамп: У немцев больше общего с США, чем с Россией

Так старшая дочь и советник главы Белого дома прокомментировала недавний опрос, который показал, что в Германии больше доверяют Владимиру Путину, чем Дональду Трампу.

Дочь и советник президента США Дональда Трампа Иванка высказалась насчёт проведённого в Германии соцопроса, посвящённого отношению немцев к лидерам США и России.

— Я думаю, немцы понимают и знают, что у них гораздо больше общего с Америкой, чем с Россией, — заявила она газете Bild.

Отметим, что опрос показал большее доверие жителей Германии к президенту России Владимиру Путину, чем к его американскому коллеге.

Иванка Трамп также призвала не позволить политике разрушить отношения народов США и Германии.