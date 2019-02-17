Загадочного "однобокого" леопарда засняли в Приморье

Обычно в заповеднике хотя бы за несколько лет удаётся получить фото каждого животного с обеих сторон, но этот хищник упорно отказывается показывать левый бок.

В Приморье в "фотоловушку" попал зверь, которого с 2016 года не удаётся занести в базу данных. Об этом сообщили на официальном сайте нацпарка "Земля леопарда".

Дело в том, что леопардов идентифицируют по уникальному рисунку пятен на шкуре. Чтобы не перепутать животное с другим его сородичем, нужны его фото с обеих сторон. Но этого хищника вот уже три года подряд фиксируют только с правого бока.

В национальном парке отметили, что и другие леопарды регулярно попадают в список "однобоких" — до тех пор, пока в объектив не попадёт другая "половинка".

— Этот "леопард-загадка" действительно удивителен тем, что ему удаётся так долго показываться перед нами только одной стороной тела, — подчеркнула начальник отдела науки заповедника Анна Виткалова.