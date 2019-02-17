Куча мала. Около 50 авто столкнулись в США из-за снега — видео

Минувшая пятница, 15 февраля, запомнилась жителям города Оук Гроув в штате Миссури не только сильнейшим снегопадом, но и массовым ДТП из 47 автомобилей, которое спровоцировали сложные погодные условия. Об этом сообщает управление полиции штата.

По информации правоохранителей, в результате аварии один человек погиб, ещё несколько пострадало.

I-70 westbound at Concordia and Oak Grove are still closed; first responders working hard to get one lane open. #KCTraffic #MoWx I-70 wb at Concordia ⬇️ pic.twitter.com/VYJMHojPzx — MSHP Troop A (@MSHPTrooperA) 15 февраля 2019 г.

Движение на участке было полностью заблокировано в одном направлении, водителей отправляли в объезд. Спустя несколько часов спасатели растащили искорёженные автомобили по обочинам — и дорогу вновь открыли.