Куча мала. Около 50 авто столкнулись в США из-за снега — видео

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Куча мала. Около 50 авто столкнулись в США из-за снега — видео

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via GIPHY

Минувшая пятница, 15 февраля, запомнилась жителям города Оук Гроув в штате Миссури не только сильнейшим снегопадом, но и массовым ДТП из 47 автомобилей, которое спровоцировали сложные погодные условия. Об этом сообщает управление полиции штата.

По информации правоохранителей, в результате аварии один человек погиб, ещё несколько пострадало.

Движение на участке было полностью заблокировано в одном направлении, водителей отправляли в объезд. Спустя несколько часов спасатели растащили искорёженные автомобили по обочинам — и дорогу вновь открыли.

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