Почти 40 цистерн с нефтью сошли с рельсов в Канаде

Горючее разлилось, местные жители опасаются, что оно попадёт в расположенный поблизости водоём.

В канадской провинции Манитоба опрокинулось 37 железнодорожных цистерн с нефтью, сообщает CBC. Инцидент произошёл на территории одной из ферм в местности Эллис-Арчи. О пострадавших информации нет.

По словам очевидцев, в воздухе пахнет нефтью, и это беспокоит местных жителей: недалеко расположен водоём, к которому фермеры летом выводят скот.

Место аварии оцеплено. Специалисты компании — владельца состава приступили к очистке территории от разлившейся нефти.