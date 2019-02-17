Почти 40 цистерн с нефтью сошли с рельсов в Канаде

В канадской провинции Манитоба опрокинулось 37 железнодорожных цистерн с нефтью, сообщает CBC. Инцидент произошёл на территории одной из ферм в местности Эллис-Арчи. О пострадавших информации нет.
По словам очевидцев, в воздухе пахнет нефтью, и это беспокоит местных жителей: недалеко расположен водоём, к которому фермеры летом выводят скот.
Место аварии оцеплено. Специалисты компании — владельца состава приступили к очистке территории от разлившейся нефти.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени