"Месседж украинцам". Пенс заявил Порошенко о поддержке Киева

Вице-президент США Майк Пенс в ходе встречи с украинским лидером Петром Порошенко в Мюнхене заявил о поддержке Киева Вашингтоном.

— Позвольте мне выразить очень простой месседж и вам, и украинскому народу: мы с вами, — цитирует Пенса пресс-служба президента Украины.

При этом он также отметил, что "с нетерпением ждёт" прогресса в украинской экономике, а также пообещал найти "дополнительные пути укрепления безопасности в Европе".