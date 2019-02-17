"Месседж украинцам". Пенс заявил Порошенко о поддержке Киева

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"Месседж украинцам". Пенс заявил Порошенко о поддержке Киева

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Фото: © Twitter/Петро Порошенко‏

Вице-президент США Майк Пенс в ходе встречи с украинским лидером Петром Порошенко в Мюнхене заявил о поддержке Киева Вашингтоном.

— Позвольте мне выразить очень простой месседж и вам, и украинскому народу: мы с вами, — цитирует Пенса пресс-служба президента Украины.

При этом он также отметил, что "с нетерпением ждёт" прогресса в украинской экономике, а также пообещал найти "дополнительные пути укрепления безопасности в Европе".

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