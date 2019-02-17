Француз Майе выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону в США

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший седьмым. Евгений Гараничев к старту опоздал и в забеге не участвовал.

Субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в американском Солт-Лейк-Сити, принесла победу французскому биатлонисту Фийону Майе, который финишировал без промахов с результатом 30 минут 55,8 секунды.

Вторым стал победитель состоявшейся накануне спринтерской гонки норвежец Ветле Кристиансен. С одним промахом он отстал от лидера на 25,9 секунды. Замкнул тройку лидеров ещё один француз Симон Дестье. Допустив три промаха, он отстал от лидера на 47,3 секунды.

Лучшим среди россиян стал Александр Логинов. Стартовав с 28-й позиции, он отыграл 21 строчку и финишировал седьмым с тремя промахами и отставанием в 2 минуты 16,5 секунды. Ещё один россиянин Евгений Гараничев, который должен был стартовать 15-м, перепутал время старта и опоздал на гонку, об этом сказал ведущий трансляции "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев.

Американский этап Кубка мира подходит к своему концу, он завершится в воскресенье, когда пройдут смешанная эстафета и одиночная смешанная эстафета. Среди спортсменов в общем зачёте КМ лидирует норвежец Бё, на его счету 979 очков, вторым идёт Логинов (645), за ним Дестьё (636), Фийон Майе после сегодняшней победы поднялся на четвёртое место (596).