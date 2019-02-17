"Корабль-невидимка" вошёл в состав Военно-морских сил США

Боевое судно оснащено особой технологией снижения заметности. На борту базируются два вертолёта и беспилотники.

Новейший боевой корабль USS Tulsa официально пополнил американский флот. Церемонию ввода судна в эксплуатацию ВМС США показали в Youtube.

Корабль называют "невидимкой" из-за стелс-технологии — это особые приёмы для снижения вероятности обнаружения радиолокатором. Незаметность достигается благодаря специально разработанным геометрическим формам корабля и специальным радиопоглощающим материалам.

Судно предназначено для ведения прибрежного боя, в том числе для борьбы с кораблями и субмаринами, а также для установки минных заграждений и разведки. На корабле базируются вертолёты MH-60R/S Sea Hawk и беспилотники.

В американском флоте это уже 15-й корабль класса LSC (Littoral Combat Ship — прибрежный боевой корабль). Всего Военно-морские силы США планируют получить 34 судна этой категории.

Как ранее писал Лайф, в США потратили 23 млрд долларов на эсминцы типа Zumwalt, оснащённые стелс-технологией, но обнаружили, что не могут использовать их в боевых операциях.