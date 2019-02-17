Неизвестные расстреляли посетителей бара на мексиканском курорте

Группа неизвестных с оружием ворвалась в бар в мексиканском курортном городе Канкун и открыла стрельбу. В результате погибло пять человек, сообщает CTV News. Ещё пятеро получили ранения, двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Инцидент произошёл в субботу в мужском клубе La Kuka, заведение расположено в шести километрах от туристической гостиничной зоны.

По данным правоохранителей, в заведение вошли четверо вооружённых мужчин и начали стрелять, после этого они скрылись на автомобиле.