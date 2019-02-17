"Кто провоцирует?" Полицейские в Лионе показали, как их атакуют "жёлтые жилеты"

Митингующие в "жёлтых жилетах" атаковали полицейский автомобиль в Лионе. Инцидент попал на видео, кадры опубликовал профсоюз французской полиции CFDT Alternative Police.
— Кто провоцирует? Кто начинает насилие? Позор вам! — гласит подпись к ролику в Twitter.
На кадрах видно, как машина правоохранителей пытается проехать среди стоящих в пробке автомобилей. На неё обратила внимание толпа молодых людей в "жёлтых жилетах".
Когда включилась сирена, это ещё сильнее их разозлило. Они начали бросать в авто камни, бить по машине палками и в конце концов разбили стекло со стороны водителя. За рулём была женщина.
#ActeXIV #Acte14 @GiletsJaunesGo @GiletsJaunesFr qui provoque ? qui auteurs de violences? Honte à vous! Soutien aux policiers! @Alternative_PN @CFDT @interco_cfdt dénonce la radicalisation de ces voyous casseurs membres @GiletsJaunesFr @CCastaner @NunezLaurent @DGPNEricMorvan pic.twitter.com/ZttwQqu8Q7— ALTERNATIVE Police (@Alternative_PN) February 16, 2019
— Немыслимое насилие, — прокомментировал инцидент министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.
Ещё одно похожее видео засняли у Дворца инвалидов в Париже, где в субботу, 16 февраля, произошла крупная стычка "жёлтых жилетов" со стражами порядка. На ролике участники акции гонятся за колонной полицейских машин и забрасывают их камнями.
VIDÉO - Un convoi de police à été attaqué par un groupe d’individus en marge de la dispersion à #Invalides #GiletsJaunes #ActeXIV #Acte14 #16fevrier #16fevrier2019 @CLPRESSFR pic.twitter.com/hjli8EjTTq— Clément Lanot (@ClementLanot) February 16, 2019
Как ранее писал Лайф, во Франции прошла уже 14-я акция "жёлтых жилетов". Задержано 26 человек. Напомним, эти протесты продолжаются с ноября.
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