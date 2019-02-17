"Кто провоцирует?" Полицейские в Лионе показали, как их атакуют "жёлтые жилеты"

Правоохранители засняли видео, на котором манифестанты разбивают стекло их машины и бьют по ней палками.

Митингующие в "жёлтых жилетах" атаковали полицейский автомобиль в Лионе. Инцидент попал на видео, кадры опубликовал профсоюз французской полиции CFDT Alternative Police.

— Кто провоцирует? Кто начинает насилие? Позор вам! — гласит подпись к ролику в Twitter.

На кадрах видно, как машина правоохранителей пытается проехать среди стоящих в пробке автомобилей. На неё обратила внимание толпа молодых людей в "жёлтых жилетах".

Когда включилась сирена, это ещё сильнее их разозлило. Они начали бросать в авто камни, бить по машине палками и в конце концов разбили стекло со стороны водителя. За рулём была женщина.

— Немыслимое насилие, — прокомментировал инцидент министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

Ещё одно похожее видео засняли у Дворца инвалидов в Париже, где в субботу, 16 февраля, произошла крупная стычка "жёлтых жилетов" со стражами порядка. На ролике участники акции гонятся за колонной полицейских машин и забрасывают их камнями.

Как ранее писал Лайф, во Франции прошла уже 14-я акция "жёлтых жилетов". Задержано 26 человек. Напомним, эти протесты продолжаются с ноября.