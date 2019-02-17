Климкин рассказал, за что президента Украины могут "выкинуть из окна"

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что, если к власти в стране придёт новый президент, Киев всё же не изменит направление своей внешней политики. При этом он также предположил, что могут сделать с главой государства, который "решится вести дела на условиях Москвы".

— Того, кто решится вести дела с россиянами на условиях россиян, в тот же день или максимум на следующий день просто выкинут из окна. Надеюсь, не буквально, но и буквально тоже, — цитирует Климкина издание "Европейская правда".

Он добавил, что новому главе государства придётся считаться с мнением украинцев.

Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта. По результатам социологических опросов, в рейтинге "народной любви" лидирует шоумен Владимир Зеленский, на втором месте — бывший премьер-министр Юлия Тимошенко, Пётр Порошенко — третий.