СМИ: Сенатор Сандерс записал видеообращение о своём выдвижении в президенты США

Сообщается, что на следующей неделе он объявит о формировании комитета, который определит его шансы сменить Дональда Трампа в Белом доме.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс записал видеообращение, в котором заявил о своём намерении побороться за пост президента США, пишет Politico.

Сообщается, что в эфир оно ещё не вышло, а когда выйдет, пока не решено. По данным издания, Сандерс уже начал выбирать специалистов для своего предвыборного штаба.

На будущей неделе он планирует объявить о создании комитета, который оценит его шансы на победу. Обычно после этого кандидаты официально объявляют о своём вступлении в президентскую гонку.

Как ранее писал Лайф, Сандрес собирался принять участие в выборах в том случае, если его сочтут главным соперником Трампа. Сенатор подчеркнул, что поддержит любого, кто сможет победить нынешнего главу Белого дома.