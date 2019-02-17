"Одни — в Москву, другие – в ЕС". Ющенко назвал украинцев растрёпанной нацией

Бывший президент Украины Виктор Ющенко назвал Незалежную страной, которая долго не имела государственности, а украинцев — растрёпанной, разносортной нацией.

— Одна (часть украинцев) в Москву хочет, вторая — в Брюссель. Третья — на украинском языке (говорит), четвёртая — на русском. Пятая хочет в московскую церковь ходить, шестая — кланяться Павлику Морозову, Чапаеву, Щорсу, Сталину. Другие ставят памятник Степану Бандере. Нация сложная, — заявил Ющенко в интервью украинскому журналу "Страна".

При этом он отметил, что украинцы не "бестолковая нация" и необходимо одно поколение, чтобы увидеть уже совершенно другой, объединённый народ.