Гараничев извинился за опоздание на гонку этапа Кубка мира в США

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Гараничев извинился за опоздание на гонку этапа Кубка мира в США

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Фото © Instagram/garanichev_evgeny

Российский биатлонист Евгений Гараничев, дисквалифицированный с субботней гонки преследования Кубка мира в Солт-Лейк-Сити по причине неявки, извинился перед болельщиками за свой поступок.

— Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт... Извините!!! — написал он в своём инстаграме. Причин случившегося биатлонист не называет.

Ранее тренер сборной РФ Сергей Белозеров назвал поведение спортсмена нарушением трудовой дисциплины. По его словам, Гараничев после такого отделается в лучшем случае порицанием.

Сама же гонка завершилась уверенной победой француза Фийона Майе, вторым стал норвежец Ветле Кристиансен, третье место досталось ещё одному французу — Симону Дестье. Лучшим из россиян стал Александр Логинов, который стартовал с 28-й позиции и финишировал седьмым.

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