Муж Скабеевой объяснил своё молчание в ответ на вопросы украинских репортёров

Российский тележурналист Евгений Попов объяснил, почему ничего не ответил украинским "коллегам", которые полторы минуты настойчиво добивались его комментария по поводу недавнего инцидента, связанного с его супругой, журналисткой "России" Ольгой Скабеевой.
— Глупо вестись на провокации. Я им, конечно, ответил, но они никогда не покажут этого в эфире, — написал он в телеграм-канале.
Как ранее писал Лайф, в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы в январе журналистку телеканала "Россия" Ольгу Скабееву толкнул сначала украинский корреспондент, а затем депутат Верховной рады Борислав Берёза.
Позже двое журналистов украинского телеканала "Прямой" обратились к супругу Скабеевой с провокационными вопросами. Они процитировали оскорбления, которые прозвучали в адрес его жены.
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