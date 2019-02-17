Муж Скабеевой объяснил своё молчание в ответ на вопросы украинских репортёров

Телеведущий Евгений Попов, которого в прямом эфире дразнили оскорбительными репликами, заявил, что глупо реагировать на подобные провокации.

Российский тележурналист Евгений Попов объяснил, почему ничего не ответил украинским "коллегам", которые полторы минуты настойчиво добивались его комментария по поводу недавнего инцидента, связанного с его супругой, журналисткой "России" Ольгой Скабеевой.

— Глупо вестись на провокации. Я им, конечно, ответил, но они никогда не покажут этого в эфире, — написал он в телеграм-канале.

Как ранее писал Лайф, в кулуарах Парламентской ассамблеи Совета Европы в январе журналистку телеканала "Россия" Ольгу Скабееву толкнул сначала украинский корреспондент, а затем депутат Верховной рады Борислав Берёза.

Позже двое журналистов украинского телеканала "Прямой" обратились к супругу Скабеевой с провокационными вопросами. Они процитировали оскорбления, которые прозвучали в адрес его жены.