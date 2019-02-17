СМИ: Активисты "жёлтых жилетов" намерены пройти маршем от Марселя до Парижа

Сторонникам "жёлтых жилетов" во Франции надоела пустая риторика, поэтому они собираются пройти маршем от Марселя до Парижа в поддержку проведения "референдумов народной инициативы" (R.I.C.). Об этом сообщает портал Capital.

— Нам надоели красивые слова, мы хотим выдвигать собственные требования, — приводит агентство слова одного из участников акции, Франка Рита.

Отмечается, что у "марширующих" достаточно масштабные планы, поскольку на своём пути каждые 25–40 километров они планируют останавливаться в городах, чтобы проводить дебаты. Всего же им предстоит пройти более 700 километров.

Кроме того, в пути к ним присоединится дружественный марш "жёлтых жилетов", который уже направляется к французской столице из расположенного неподалёку от границы с Испанией города Булу.

Ранее Лайф сообщал, что во Франции прошла уже 14-я акция "жёлтых жилетов". Было задержано более 20 человек. Протестные акции не утихают в республике с ноября из-за планов правительства повысить цены на бензин.