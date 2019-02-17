Экс-премьер Украины рассказал о единственном способе объединить страну

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил уверенность, что Украину может объединить только идея мира, развития, благополучия и стабильности.
В интервью "112 Украина" политик заявил, что граждан страны "зазомбировали" антироссийской пропагандой.
— Мы нарисовали себе врагов, нарисовали Россию врагом, нарисовали себе сепаратистов, провели декоммунизацию, — сказал он.
Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко назвал украинцев растрёпанной, разносортной нацией, одна часть которой "хочет в Москву, вторая — в Брюссель".
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени