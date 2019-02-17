Экс-премьер Украины рассказал о единственном способе объединить страну

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Экс-премьер Украины рассказал о единственном способе объединить страну

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Фото: © РИА "Новости"/Григорий Сысоев

Политик заявил, что Незалежная слишком "зазомбирована" пропагандой, которая нарисовала стране образы врагов.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выразил уверенность, что Украину может объединить только идея мира, развития, благополучия и стабильности.

В интервью "112 Украина" политик заявил, что граждан страны "зазомбировали" антироссийской пропагандой.

— Мы нарисовали себе врагов, нарисовали Россию врагом, нарисовали себе сепаратистов, провели декоммунизацию, — сказал он.

Ранее бывший президент Украины Виктор Ющенко назвал украинцев растрёпанной, разносортной нацией, одна часть которой "хочет в Москву, вторая — в Брюссель".

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