Порошенко объяснил, почему Украина не может "прекратить стрелять"

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Пётр Порошенко рассказал, почему Киев не может прекратить военные действия на востоке страны.

— Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет, — приводит слова Порошенко его пресс-служба. — Если мы перестанем защищать наш суверенитет, нашу территориальную целостность, безопасность и демократию, мы встанем на колени перед агрессором.

Он поблагодарил страны Европы за "пять лет политики санкций" в отношении России и заявил, что Украина сейчас — это "история успеха". Порошенко добавил также несколько слов о реформах, которые, по его мнению, стали самыми глубокими в истории страны.