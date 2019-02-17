Порошенко объяснил, почему Украина не может "прекратить стрелять"

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Порошенко объяснил, почему Украина не может "прекратить стрелять"

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Пётр Порошенко. Фото: © Пресс-служба президента Украины

В ходе Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Пётр Порошенко рассказал, почему Киев не может прекратить военные действия на востоке страны.

— Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет, — приводит слова Порошенко его пресс-служба. — Если мы перестанем защищать наш суверенитет, нашу территориальную целостность, безопасность и демократию, мы встанем на колени перед агрессором.

Он поблагодарил страны Европы за "пять лет политики санкций" в отношении России и заявил, что Украина сейчас — это "история успеха". Порошенко добавил также несколько слов о реформах, которые, по его мнению, стали самыми глубокими в истории страны.

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