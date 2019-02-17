СМИ: Россия планирует добывать полезные ископаемые на Луне

Для начала там собираются найти лёд и взять пробы грунта, в перспективе — получать гелий-3 и алюминий.

В 2031–2035 годах Россия планирует отправить на естественный спутник Земли луноход, который в перспективе будет добывать там полезные ископаемые, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

— Посадочная станция "Луна-31" привезёт на Луну тяжёлый луноход массой до пяти тонн, оборудованный необходимыми средствами для разработки лунных ресурсов, — озвучил он предложение НПО имени Лавочкина.

В 2030-е годы на Луне планируют разместить ещё три космических аппарата: многоразовый корабль для поддержки пилотируемых миссий, модули для строительства лунного полигона и технику для связи и навигации.

Как ранее писал Лайф, в течение ближайших пяти лет на Луну собираются отправить три аппарата. Один из них — "Луна-25" — займётся поисками водяного льда на южном полюсе, ещё один — "Луна-27" — возьмёт пробы грунта.

Стоит отметить, что ещё в 2006 году в ракетно-космической корпорации "Энергия" говорили, что главной целью России на Луне будет разработка гелия-3. Это вещество можно будет использовать как топливо для термоядерных реакторов.

Ещё один важный ресурс — алюминий, который на Луне можно добывать переработкой "глинозёма" с помощью электролиза.