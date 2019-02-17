"Великая IT-держава". Немецкая газета оценила развитие технологий в России

По информации издания, около 75% россиян имеют доступ к глобальной Сети, а отечественный интернет-рынок с 90 миллионами пользователей уже стал крупнейшим в Европе.

Сегодняшняя Россия близка к тому, чтобы стать "великой IT-державой", однако на отечественном рынке пока не появился крупный глобальный игрок, к такому выводу пришли авторы статьи в немецкой деловой газете Handelsblatt.

В пример приводится статистика российского IT-гиганта "Яндекс", чьи доходы за прошлый год выросли на 36% — до показателя в 1,8 миллиарда долларов, а прибыль показала рост в 430% — до 660 миллионов долларов. В некотором будущем "Яндекс" может заменить россиянам Amazon, Google, Uber и TomTom, считают авторы.

Также отмечается, что количество пользователей Интернета в России растёт очень быстрыми темпами. Примерно 75% россиян имеют доступ в Сеть, что делает российский интернет-рынок с аудиторией порядка 90 миллионов человек крупнейшим в Европе.

И при этом Россия обладает огромным потенциалом в сфере электронной коммерции, пишет издание. По данным американского инвестиционного банка Morgan Stanley, розничный оборот товаров в российском сегменте Интернета в 2017 году составил $18 миллиардов. Согласно прогнозу, в 2020-м эта цифра будет близка к $31 миллиарду, а к 2023 году достигнет показателя в $52 миллиарда.