Из района рухнувшей дамбы в Бразилии снова эвакуируют людей

В районе прорвавшейся плотины в бразильском штате Минас-Жерайс идёт эвакуация. Горнодобывающая компания Vale, на территории которой произошла трагедия, решила вывезти из окрестностей около 200 человек. Об этом говорится в сообщении корпорации, которое приводит РИА "Новости".
Эвакуацию начали как меру предосторожности после отчётов специализированных консультационных компаний.
Как ранее писал Лайф, 25 января 2019 года в районе муниципалитета Брумадинью прорвало дамбу. Грязная вода хлынула на расположенные поблизости жилые дома. Личности 156 жертв уже опознали. Ещё 160 человек числятся пропавшими без вести.
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