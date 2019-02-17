Из района рухнувшей дамбы в Бразилии снова эвакуируют людей

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Из района рухнувшей дамбы в Бразилии снова эвакуируют людей

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Фото: © Twitter/China Xinhua News‏

Спустя почти месяц после трагедии, которая унесла жизни 165 человек, аналитические отчёты экспертов вынудили принять меры предосторожности.

В районе прорвавшейся плотины в бразильском штате Минас-Жерайс идёт эвакуация. Горнодобывающая компания Vale, на территории которой произошла трагедия, решила вывезти из окрестностей около 200 человек. Об этом говорится в сообщении корпорации, которое приводит РИА "Новости".

Эвакуацию начали как меру предосторожности после отчётов специализированных консультационных компаний.

Как ранее писал Лайф, 25 января 2019 года в районе муниципалитета Брумадинью прорвало дамбу. Грязная вода хлынула на расположенные поблизости жилые дома. Личности 156 жертв уже опознали. Ещё 160 человек числятся пропавшими без вести.

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