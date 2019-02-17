Азаров заявил, что ФБР занялось расследованием растраты кредитов на Украине

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что ФБР якобы расследует растрату кредитов в Незалежной. По его подсчётам, за прошлый год из страны вывели три миллиарда долларов.

— Я взял информацию НБУ (Нацбанк Украины ), посмотрел текущий счёт и спокойно подсчитал: оказывается, Украина заняла два миллиарда каких-то кредитных ресурсов у МВФ и миллиард во Всемирном банке — три, а вывела 3,5 миллиарда. Куда вывела? В офшоры, — рассказал он в интервью телеканалу "112 Украина".

По словам политика, иностранные кредиторы много раз делали предупреждения Киеву относительно этих средств.

Напомним, в октябре прошлого года МВФ заявил о достижении с Украиной соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономики. А в декабре совет директоров МВФ одобрил кредит в 3,9 миллиарда долларов. Из них 1,4 миллиарда уже были предоставлены Киеву.