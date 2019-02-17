"Богатые любят лимоны". В Forbes назвали цитрусовые престижным продуктом для РФ

В американской компании, где выращивают фрукты, заявили, что россияне их едят больше, чем жители любой другой страны мира.

Лимоны для россиян — показатель богатства, пишет журналистка Forbes Лиззи Сакс. На страницах издания она заявила, что в России эти фрукты используют, чтобы произвести впечатление.

— Мне стало любопытно, не потому ли это, что они пьют много водки? Или потому, что они — большие любители чая? Почему они едят так много лимонов? — заинтересовалась автор статьи.

Свои вопросы она задала представителю калифорнийской компании Limoneira, которая выращивает цитрусовые, Гарольду Эдвардсу. Он подтвердил, что в России лимоны популярны, как нигде в мире, причём именно потому, что считаются в стране "престижным продуктом".

— Богатым русским очень нравится включать лимоны в число элементов своего образа жизни, — уверен Эдвардс.