СМИ: Мэй вернётся в Брюссель для переговоров по Brexit на следующей неделе

За считаные недели до назначенной даты "развода" с Евросоюзом британский премьер продолжает надеяться на решение вопроса о Северной Ирландии, который стал одним из самых спорных.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается ехать в Брюссель на следующей неделе, пишет Press Association. По данным агентства, она намерена продолжить обсуждение условий Brexit с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Сообщается, что о своих планах Мэй написала в послании к парламентариям от Консервативной партии Великобритании.

Она особенно подчеркнула, что продолжит добиваться изменения режима "бэкстопа", который предполагает, что Северная Ирландия останется в таможенном союзе с Евросоюзом даже после того, как Лондон покинет ЕС.

Соединённое Королевство должно покинуть состав ЕС уже через шесть недель — 29 марта. А на днях в парламенте страны отвергли новый план правительства по выходу из Евросоюза.