Кандидат в президенты Украины не смог отличить программу Гитлера от своей

Спустя 20 минут споров во время телешоу ведущий сообщил политику, что всё это время обсуждалась политическая программа Национал-социалистической немецкой рабочей партии, составленная почти 100 лет назад.

Лидер социал-демократической партии и кандидат в президенты Украины Сергей Каплин в прямом эфире украинского "Пятого канала" не смог отличить свои предвыборные обещания от программы Адольфа Гитлера, написанной в 1920 году. Об этом сообщил ведущий шоу Юрий Гудименко в "Фейсбуке".

— Мы зазвали в наше шоу социалиста Каплина, и я под видом дискуссии о его предвыборной программе начал зачитывать ему по списку пункты из программы НСДАП. Читаю один пункт, второй, третий подряд... Каплин ничего не замечает, комментирует, как свою программу, спорит, защищает каждый пункт, рассказывает, как он будет принимать законы по этим пунктам, — прокомментировал Гудименко случившееся.

По словам журналиста, спустя примерно двадцать минут он наконец сообщил Каплину, что тот всё это время отстаивал тезисы, выдвинутые почти сто лет назад Гитлером и его товарищами и обвинил политика в незнании собственной политической программы.

Хотя самого кандидата в президенты это, по-видимому, не сильно смутило. Он не согласился с мнением ведущего и заявил, что просто спутал некоторые пункты, потому что они "похожи на его". При этом обсудить успели три тезиса: о национализации предприятий, распределении прибыли между рабочими и изменении пенсионной системы.

В конце сообщения Гудименко предположил, что ему стоит провести ещё несколько подобных экспериментов с другими кандидатами в президенты, и выразил мысль, что среди претендентов на пост главы Украины "каждый третий" не читал свою предвыборную программу.