Неизвестный застрелил четырёх заложников в ходе конфликта в США

В городе Клинтон, штат Миссисипи, неизвестный взял в заложники нескольких человек, четверо из них были застрелены. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти.

Отмечается, что трагедия произошла в ходе бытового конфликта в субботу. Мужчина удерживал заложников около 12 часов. В здании также находились двое маленьких детей, но они были освобождены.

Сейчас подозреваемый задержан и находится в полиции, его личность не разглашается.