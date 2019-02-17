Неизвестный застрелил четырёх заложников в ходе конфликта в США

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Неизвестный застрелил четырёх заложников в ходе конфликта в США

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Фото: © Flickr/Peter Anderson

В городе Клинтон, штат Миссисипи, неизвестный взял в заложники нескольких человек, четверо из них были застрелены. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти.

Отмечается, что трагедия произошла в ходе бытового конфликта в субботу. Мужчина удерживал заложников около 12 часов. В здании также находились двое маленьких детей, но они были освобождены.

Сейчас подозреваемый задержан и находится в полиции, его личность не разглашается.

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