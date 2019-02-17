В Европарламенте предложили создать единую ПРО с участием Украины

Кандидат на пост главы Еврокомиссии, представитель лидирующей в ЕС Европейской народной партии Манфред Вебер предложил рассмотреть проект по созданию единой системы ПРО в Европе, в которую были бы включены Польша и Украина.

— Если бы мы с французской и немецкой сторон предложили бы друзьям в Польше, Латвии и на Украине тоже, только представьте, мы могли бы вместе создать противоракетную оборону для ЕС, — цитирует Вебера РИА "Новости".

По словам политика, это может стать первым шагом к "настоящему европейскому оборонному союзу" и это дало бы понять жителям указанных стран, что они могут рассчитывать на помощь Франции, Германии и других. Он предполагает, что это помогло бы встать Европе на путь воссоединения.

Слова Вебера о противоракетной обороне звучат на фоне заявлений США о прекращении исполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В свою очередь Россия ответила, что примет в этом вопросе зеркальные меры.