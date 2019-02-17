Трамп попросил Европу "забрать обратно" более 800 боевиков ИГИЛ

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Трамп попросил Европу "забрать обратно" более 800 боевиков ИГИЛ

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Фото: © Flickr/Defence Images

Дональд Трамп от лица США призвал Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников Вашингтона "принять обратно" более 800 боевиков ИГИЛ*, которых американцы захватили в Сирии, и передать их суду. Об этом он написал в "Твиттере".

— США не хотят наблюдать, как боевики проникают в Европу, куда они, как ожидается, пойдут. Мы делаем так много и тратим так много. Время другим активизироваться и делать работу, которую они способны делать, — написал Трамп.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.

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