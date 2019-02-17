Россиянин Минаков потерпел первое в карьере поражение на турнире Bellator 216

Российский боец смешанного стиля Виталий Минаков потерпел первое в карьере поражение, уступив французу Чейку Конго на проходящем в США турнире Bellator 216.

Поединок длился три раунда. Судейским решением победа единогласно досталась французскому бойцу — 30-27, 29-28, 29-28. Она стала для Конго восьмой подряд, а для россиянина бой завершился первым в карьере поражением.

Причём после того, как в 2013 году Виталий Минаков стал чемпионом Bellator, он лишь однажды защищал свой пояс. В апреле 2014-го он одержал победу над тем же Конго. Однако после этого он покинул организацию из-за разногласий с руководством и вернулся обратно только осенью 2018 года.

До этого дня на счету 34-летнего Минакова был 21 бой. В свою очередь 43-летний Конго одержал 30 побед при 10 поражениях, ещё два боя он закончил вничью.

Это не первая неудача для российских бойцов на турнирах Bellator в эти выходные. 16 февраля судьи признали несостоявшимся поединок между Мэттом Митрионом и Сергеем Харитоновым из-за сокрушительного удара в пах, который получил российский спортсмен, после этого он не смог продолжить бой.